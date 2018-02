EN DIRECT – Procès Jawad Bendaoud : suite et fin des plaidoiries des avocats des parties civiles

Les deux hommes, accompagnés d'Hasna Aït-Boulahcen avaient été logés alors dans un squat de Seine-Saint-Denis tenu par Jawad Bendaoud. Ce dernier affirme et a toujours affirmé qu'il ignoraieitn que les deux individus étaient des terroristes. D'autres sont convaincus du contraire.

Poursuivis pour "recel de malfaiteurs terroristes", Jawad Bendaoud, 31 ans, et Mohamed Soumah, 28 ans, encourent, en situation de récidive, une peine pouvant aller jusqu'à six ans de prison et 90.000 euros d'amende. Youssef Aït-Boulahcen, 25 ans et dont le casier judiciaire est vierge, comparait libre. Jugé pour "non dénonciation de crime terroriste, il encourt jusqu’à cinq ans de prison et 75.000 euros d’amende.





Le procureur prononcera ses réquisitions demain, mardi. Suivront les plaidoiries des avocats de la défense.