Mardi, les avocats de la partie civile avaient plaidé. Pour eux, il ne s'agit pas de "paroles contre parole" comme certains ont pu le dire. Les conseils d'Emily S. ont en effet estime que les "pièces à conviction" étaient suffisantes pour "asseoir leur intime conviction". Pour Me Stasi et Me Obadia, la culpabilité des deux policiers ne fait aucun doute.