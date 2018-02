EN DIRECT - Jugé à Bruxelles, Salah Abdeslam s'enferme dans le mutisme

Quelques jours après l'ouverture du premier procès en lien avec les attentats du 13 novembre, avec le jugement de Jawad Bendaoud et de deux complices présumés des auteurs des attaques de Paris et Saint-Denis, c'est une autre partition judiciaire qui se jour, dès lundi 5 février. Le seul survivant du commando des terrasses et du Stade de France, Salah Abdeslam, est jugé à Bruxelles cette semaine pour des faits survenus juste avant son arrestation, le 15 mars 2016, dans la banlieue de la capitale belge.





Emprisonné à Fleury-Mérogis, le Belgo-marocain fera l'aller-retour tous les jours pour assister à son procès, en compagnie d'un complice présumé, pour "tentative d’assassinat dans un contexte terroriste sur plusieurs policiers".