Le gifleur de Marie Laguerre condamné à 12 mois de prison dont six avec sursis

Le 24 juillet dernier, dans le XIXe arrondissement de Paris, il a lancé une invective à Marie Laguerre qui lui a répondu. L'homme est alors revenu sur ses pas pour lui lancer un cendrier, aux abords de la terrasse d'un bar, avant de la gifler devant des dizaines de témoins. Depuis, Marie Laguerre est devenue le symbole du harcèlement sexuel qui se déroule dans la rue. Un phénomène qui fait désormais l'objet d'un délit, sous le nom "d'outrage sexiste", depuis la loi sur les violences sexuelles et sexistes.





Pourtant, Firas M. sera aujourd'hui simplement jugé pour "violences avec armes" et non pour harcèlement sexuel. Ce délit, en effet, n'était pas encore créé à l'époque des faits et n'a donc pu faire l'objet d'une qualification pénale en bonne et due forme.