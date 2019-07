Enfants fauchés à Lorient : la justice ordonne la remise en liberté de la passagère du chauffard

Gaëlle, 21 ans, a été mise en examen pour non assistance à personne en danger, pour lequel elle encourt une peine maximale de sept ans de prison. Elle avait été arrêtée le 12 juin à Caudan, dans le Morbihan, non loin des lieux du drame, après s'être présentée spontanément au domicile d'un particulier après trois jours de cavale. L'avocat des familles, Me Philippe Courtois, redoutait la décision de la cour d'appel et avait expressément demandé qu'elle reste en détention "toute la durée de l'instruction".





"Nous prenons acte, cette décision me surprend, les familles sont plus que meurtries, elles ont l'impression qu'on leur a retiré une deuxième fois leur enfant", a réagi Me Philippe Courtois, avocat des familles. Il reproche à la jeune femme son manque de cohérence dans les déclarations faites aux enquêteurs. "Nous avons une personne mise en examen qui conteste les faits, son implication, sa responsabilité, et nous a encore livré une énième version de l'accident avec des éléments nouveaux", avait-t-il déclaré à l'issue de l'audience d'appel. Estimant son comportement "assez détestable", il avait déclaré espérer sincèrement que sa demande soit refusée "pour permettre à l'enquête de se poursuivre, avec des confrontations, des expertises, une reconstitution". Contactée par l'AFP, l'avocate de la passagère, Me Élodie Grelot, n'a pas souhaité faire de commentaire.