Hauts-de-Seine : comment une rumeur d'enlèvement d'enfants a mené à un lynchage

Que s'est-il passé le week-end dernier à Colombes, dans les Hauts-de-Seine ? Depuis dimanche 17 mars, de nombreuses vidéos circulent sur Snapchat et Facebook, montrant au moins un homme se faire agresser. Toutes sont accompagnées de messages alarmistes laissant entendre qu'un groupe d'individus d'origine roumaine, à bord de camionnettes blanches, se livreraient à des enlèvements de petites filles à Nanterre, Colombes ou encore Noisy-le-Sec. Des vidéos et des posts Facebook très viraux, qui cumulent 50.000 et parfois plus de 110.000 vues. Certaines ont même été partagées sur des pages dédiées à l'activité des Gilets jaunes.





Alors que voit-on dans ces vidéos ? La première montre un homme allongé au sol, en train d'être frappé et copieusement insulté. Il semble être tombé non loin de la camionnette blanche et gémit de peur. Dans une autre vidéo Snapchat, un homme parle face à son smartphone. Il assure que des personnes ayant trouvé refuge dans une maison avoisinante "ont essayé de prendre [s]a fille". "J'ai le démon, il y a trop de keufs, on peut rien faire..." dit-il, agité. Nous avons authentifié et contacté cet homme : malgré nos sollicitations, il n'a pas donné suite.





Enfin, une troisième vidéo montre une vue d'ensemble de la scène, filmée du haut d'un immeuble. On y voit un véhicule du SAMU ainsi qu'une camionnette blanche à l'arrêt. De nombreuses personnes sont attroupées au milieu de la route, dans une ambiance très tendue. La scène se déroule devant un pavillon, rue du président Salvador Allende, à Colombes.