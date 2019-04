Enquête : la pauvreté au tribunal

Dans notre pays, la difficulté à boucler les fins des mois est un engrenage qui peut se terminer devant les tribunaux. Loyers impayés, saisis sur salaire, surendettement, ces sont souvent les plus démunies qui se retrouvent confronter à cette justice quotidienne. Face à eux, des juges qui doivent évidemment concilier la loi, mais aussi l'histoire personnelle de chacun. Immersion au tribunal d'instance de Marseille.



