Enquête ouverte après la diffusion d'une vidéo montrant un policier frapper un détenu au tribunal de Paris

La scène se déroule dans le nouveau tribunal de Paris (17e arrondissement) le 9 juin dernier. On y voit un fonctionnaire de police frapper un détenu menotté dans le dos. Une vidéo tirée des caméras de vidéosurveillance et diffusée ce jeudi par le site internet "Là-Bas si j'y suis". Le parquet de Paris a indiqué à LCI avoir ouvert ce jour une enquête pour "faux" et "violences par personne dépositaire de l’autorité publique". L’IGPN, la police des polices, est en charge des investigations.





C’est un autre gardien de la paix affecté au Tribunal de Grande Instance de Paris qui a voulu dénoncer l’intervention violente d’un de ses collègues, stagiaire au sein de la Direction de l’Ordre Public et de la Circulation (DOPC) et en poste au "satellite gardé", une salle avec cellules qui jouxte une des salles d’audience du TGI, explique le site internet.