Affaire des enregistrements : Alexandre Benalla et Vincent Crase entendus ce mardi par les juges d'instruction

Les conditions de réalisation et d'obtention par Mediapart de ces enregistrement ont suscité immédiatement des interrogations. Dès le lendemain, des journalistes tentaient de vérifier auprès de Matignon l'hypothèse d'une rencontre et d'une écoute réalisées au domicile la cheffe du Groupe de sécurité du Premier ministre (GSPM), un service sensible. Dans un courrier transmis au parquet de Paris le 1er février, Matignon expliquait avoir mené de "rapides vérifications" qui n'ont pas confirmé cette "allégation", sans toutefois lever tous les doutes.





Le parquet a alors ouvert une enquête pour "détention illicite d'appareils ou de dispositifs techniques de nature à permettre la réalisation d'interception de télécommunications ou de conversations" et "atteinte à l'intimité de la vie privée". Le 4 février, il avait tenté de perquisitionner les locaux de Mediapart, pour se faire remettre les enregistrements. Le site a en revanche annoncé avoir remis sept enregistrements aux juges enquêtant sur l'affaire du 1er mai. La responsable de la sécurité du Premier ministre a été entendue pour savoir si les enregistrements ont été réalisés chez elle.