Escroquerie présumée sur personne vulnérable : Igor et Grichka Bogdanoff mis en examen

Selon nos informations, Igor et Grichka Bogdanoff, les jumeaux les plus célèbres du PAF, ont été mis en examen ce jeudi soir pour escroquerie sur personne vulnérable et tentative. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction. Un troisième individu a également été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention, a appris LCI de source judiciaire.





Igor et Grichka Bogdanoff avaient été placés en garde à vue mardi dans une affaire d'escroquerie présumée. Les frères jumeaux avaient été longuement interrogés au commissariat du XVIe arrondissement de Paris avant d'être déférés au parquet.