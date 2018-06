Escroquerie présumée sur personne vulnérable : Igor et Grichka Bogdanoff présentés à un juge

Les jumeaux les plus célèbres du PAF ont été déférés mercredi soir en vue de leur présentation à un juge qui décidera ou non de leur mise en examen. Igor et Grichka Bogdanoff avaient été placés en garde à vue mardi dans une affaire d'escroquerie présumée. Le magistrat a été saisi d’une information judiciaire ouverte du chef d’escroquerie sur personne vulnérable et tentative d’escroquerie. Les frères jumeaux avaient été longuement interrogés au commissariat du XVIe arrondissement de Paris.