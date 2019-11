Escroqueries au préjudice de l’État ? Deux cadres du FN devant le tribunal correctionnel de Paris

A partir de mercredi, et jusqu’au 29 novembre, le tribunal correctionnel de Paris va s’atteler à trouver les réponses à la question suivante : entre 2012 et 2015, le Front National a-t-il financé ses campagnes électorales via des escroqueries, au préjudice de l’État ? Sept protagonistes de l’affaire, dont deux cadres du parti devenu Rassemblement national, seront ainsi jugés.