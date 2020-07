Soupçonnés de trahison au profit de la Chine, deux ex-agents secrets aux assises

"Le retournement d'agent est quelque chose qui se pratique depuis très longtemps par les services secrets de tous les pays, souligne Jean Bévalet, consultant en risques sécuritaires, à TF1/LCI. Vous avez quatre leviers majeurs : l'argent - qui est le premier vecteur sur lequel ça a une importance - puis l'idéologie, la compromission - souvent des affaires de sexe - et puis l’ego - la valorisation, la reconnaissance, l'obtention de médailles, de passe-droits. Parfois, plusieurs de ces leviers sont utilisés en même temps pour retourner un individu."

Ce sont des affaires particulièrement rares en France : depuis la Guerre Froide, on compte moins d’une dizaine d’inculpations et condamnations de militaires pour espionnage au profit d’une puissance étrangère. Ce lundi s’ouvre pourtant devant la cour d’assises spéciale de Paris, composée de magistrats professionnels, le procès de deux anciens agents secrets suspectés d’avoir été "retournés" par les services chinois.

Pierre-Marie H. et Henri M. étaient déjà retraités de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) quand ils ont été mis en examen, en décembre 2017. Les deux hommes sont "soupçonnés d'avoir commis des actes susceptibles d'être qualifiés d'actes de trahison [...] et susceptibles de mettre en cause les secrets de la défense nationale", avait déclaré la ministre des Armées Florence Parly en 2018, lorsque l’affaire avait été révélée.

En 1997, Henri M. était nommé représentant officiel de la DGSE à Pékin, avant d’être rappelé un an plus tard en France. Il avait alors entamé une liaison avec une interprète chinoise de l’ambassade, où il occupait le poste de deuxième secrétaire. Il avait alors pris sa retraite en 2003 et s’était installé sur l’île de Hainan, dans le sud du pays, avec sa désormais épouse.