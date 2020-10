Estelle Mouzin : les fouilles en présence de Michel Fourniret n'ont pas permis de retrouver le corps

De "sérieuses avancées" mais toujours de corps. Le déplacement de Michel Fourniret dans les Ardennes, entamé lundi, a pris fin vendredi sans avoir permis de retrouver la dépouille d'Estelle Mouzin. Le tueur en série a en effet reconnu avoir tuée la fillette, en 2003.

"Beaucoup d'énergie et de compétences ont été déployées depuis cinq jours" avec des "interrogatoires, échanges et de déplacements", a salué ce vendredi Me Corinne Hermann, avocate de la famille Mouzin. L'avocate s'est exprimée ce vendredi en quittant le château de Sautou. C'est là, dans cette ex-propriété de Michel Fourniret, que durant cinq jours, la juge d'instruction Sabine Kheris a tenté de "raviver les souvenirs" du tueur en série. Et ce, à travers une "mise en situation" pour retrouver le corps d'Estelle, disparue à neuf ans.