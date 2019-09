"État de nécessité" : qu'est-ce que cela veut dire ?

JT 20H - C'est une décision de justice étonnante, qui concerne les "décrocheurs de portrait". Un juge a relaxé deux militants au nom d'un point de droit, "l'état de nécessité".

Depuis plusieurs mois, des manifestants protestent sur ce qu'ils estiment être l'inaction du gouvernement en matière de climat. Alors, ils décrochent et volent des portraits officiels d'Emmanuel Macron dans les mairies. C'est un délit, pourtant, un juge lyonnais estime que cette action est légitime, en invoquant un "état de nécessité". En quoi consiste exactement ce principe ?



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.