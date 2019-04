Evasion de Redoine Faid : le pilote de l'hélicoptère et sa belle-fille placés en garde à vue

Le pilote, un certain Stéphane B., avait indiqué avoir pris deux personnes dans son appareil à Lognes, en Seine-et-Marne, après avoir été menacé par ces derniers : "Ils m'ont contraint et prévenu que ma famille était en danger." Il s'était alors posé dans la cour de la prison avant que Redoine Faïd ne monte à bord.





L'appareil avait ensuite été abandonné et incendié non loin du Bourget, le commando et Redoine Faïd prenant la fuite dans la foulée.