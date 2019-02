Evasion fiscale : Amende record pour la banque suisse UBS

Suite à plusieurs actions démontrant des évasions fiscales réalisées par la banque Suisse UBS, la justice lui a infligé une Amende de 3,7 milliards d'euros. Cette somme s'accompagne de 800 millions d'euros de dommages et intérêts envers l'Etat. C'est la plus lourde amende pour fraude fiscale jamais enregistrée. Il faut savoir que la fraude fiscale classique coûte entre 25 à 30 milliards d'euros par an à l'Etat.



