Comptes non déclarés en Suisse : la France aura les noms des fraudeurs, mais UBS sera épargnée

"Nous sommes une banque suisse, ça n'aide pas." Ainsi réagissait, amer, l'un des avocats d'UBS, condamnée en février 2019 par la justice française à 3,7 milliards d'euros d'amende pour "démarchage bancaire illégal" et "blanchiment aggravé de fraude fiscale" entre 2004 et 2012. Depuis, l'institution helvète a fait appel de cette condamnation sans précédent. Mais en attendant un second procès, ce sont les clients français d'UBS - et parmi eux, de possibles évadés fiscaux - qui sont au centre d'un nouvel épisode judiciaire.