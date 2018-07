Evasion de Redoine Faïd : trahison de proches, vie d'ermite, dettes... Loin du mythe, la réalité d'une cavale

Premier commandement du prisonnier évadé : tu te méfieras de tous. "Une cavale, c'est très difficile à faire durer, estime Brendan Kemmet, journaliste indépendant, auteur de "Antonio Ferrara, le roi de la belle", co-écrit avec Matthieu Suc. "D'abord, il faudrait être capable de couper tous les liens avec sa famille et même le milieu du banditisme" explique-t-il à LCI. Les habitations des proches sont en effet les premiers lieux surveillés par la police - on se souvient qu'un mouchard avait même été déposé dans le cartable de la fillette de Gérald Campanella, le parrain marseillais, du temps de sa cavale.





Quant aux copains du milieu, la chose est à double-tranchant. "Ces relations sont à la fois celles qui permettent de faire des plans, d'obtenir des faux papiers et de l'argent pour survivre, mais elles sont aussi le maillon faible : on remarque que c'est souvent grâce aux indics du milieu que la police met la main sur les fuyards. Et en l'occurrence, l'information de la localisation de Redoine Faïd coûte très cher..." poursuit Brendan Kemmet. Thierry Colombié, auteur des "Héritiers du milieu", résume ainsi auprès de LCI : "Le point faible d'une cavale, c'est l'espèce humaine : on peut être trahi par les siens."