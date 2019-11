Ex-RH au ministère de la Culture qui incitait des femmes à uriner : "J'avais l'impression que c'était de ma faute"

Comme expliqué dans l'enquête de nos confrères, lorsque cette étudiante de 22 ans se rend rue de Valois pour décrocher un stage – prestigieux – de quatrième année, elle est loin de s’imaginer qu’elle sera victime de la stratégie malsaine du fonctionnaire chargé de son entretien. Pour pousser des femmes à uriner devant lui, ce dernier offrait une boisson, ici un café, dans lequel avait été ajouté du diurétique, un médicament provoquant une envie irrépressible d’uriner, avant de proposer une balade dans Paris, dans des lieux sans toilettes. Si Elise a résisté à son envie "fulgurante" et "anormale" d’uriner, elle est tombée dans les pommes en public. Et a fini avec quatre jours d’hospitalisation pour une infection urinaire "à la porte de la péritonite".

Sept ans plus tard, elle travaille désormais dans les ressources humaines et se remémore sans difficulté cet événement. Car si elle témoigne publiquement aujourd’hui, ce n’est pas la première fois qu'elle raconte cette histoire. Au contraire. Dès le lendemain, elle sent qu’il y a un "truc qui ne va pas" et appelle la connaissance qui lui a permis d’obtenir ce rendez-vous, lui expliquant que Christian N. a eu une "attitude déplacée", "trop intrusive", et qu’il lui a conseillé d’uriner en public. Mais la victime ne prend pas immédiatement conscience de l’ampleur du problème. D’autant plus que son interlocutrice, qui signalera immédiatement le problème à la médecine du travail, lui fait savoir que ce collègue est "connu comme le loup blanc". "Il avait la réputation d’être un coureur de jupons", nous explique Elise. Elle choisit donc juste de "classer" ce fonctionnaire dans la triste catégorie des "types lourdingues" qu’une femme croise tout au long de sa carrière. "Dans mon métier, j’en rencontre tous les jours des hommes un peu lourds, pas fins", déplore-t-elle. "Je l’ai juste catalogué comme ces types limites qui sont dans un rôle de séduction ou de protection avec les jeunes femmes."

Pire encore, celle qui est encore étudiante finit par se convaincre qu’elle est la principale responsable de cette situation. Il faut dire que lui-même la culpabilise. Après son malaise, l'homme la relève et lui affirme qu’elle a "besoin d’aide", qu’elle a "des problèmes de santé" et que cette envie soudaine d’aller aux toilettes n’est "pas normale". "Il a fait porter le problème sur moi", se remémore-t-elle. Alors, oui, elle lui reproche à l’époque "d’avoir eu une posture très paternaliste, très ambiguë", mais c’est surtout à elle-même qu’elle en "veut beaucoup". "J’avais l’impression que c’était de ma faute, je me sentais minable."