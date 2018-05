EXCLU LCI - Etat de santé, vie en prison, enquête : les avocats de Jonathann Daval "mettent les choses au point"

"On l’a vu y a une semaine ou deux, explique Samuel Estève. Il a beaucoup, beaucoup maigri. Il est toujours dans un état psychologique préoccupant. Il l’était déjà lors de son audition. Ça n’a pas évolué favorablement. Il est toujours très faible, très maigre. C’est ce qui nous inquiète le plus." Et ce, même si Jonathann Daval a pu recevoir la visite de sa mère, dont il est très proche.





En outre, poursuivent les avocats, selon leurs informations, leur client serait réveillé toutes les 30 minutes la nuit pour vérifier qu’il est vivant. "Il me semble que ce sont des mesures excessives, juge Randall Schwerdorffer. Même si on comprend l’objectif, ça le fragilise beaucoup et ça l’empêche d’avoir un sommeil a minima réparateur."