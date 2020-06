Explosion de la rue de Trévise en 2019 : la mise en cause de la ville de Paris confirmée par l'expertise définitive

La ville de Paris a une nouvelle fois été mise en cause dans l'explosion de l'immeuble de la rue de Trévise (9e arrondissement) qui avait fait quatre morts, dont deux pompiers, et 66 blessés le 12 janvier 2019 au petit matin. Après les premières conclusions d'un document provisoire et rendu public en décembre relevant des "manquements" du service de voirie de la ville de Paris ainsi que d'une entreprise de travaux publics, cette fois, c'est un rapport d'expertise commandé par la justice qui confirme la responsabilité de la municipalité dans l'accident.

Celui-ci pointe un "défaut de vigilance et de technicité de la voirie" et estime que "l'explosion aurait pu être évitée" si la cause de l'affaissement du trottoir devant l'immeuble où elle s'est produite avait été recherchée en amont par la ville de Paris.