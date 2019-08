Fusillade d'Ollioules : les auteurs présumés arrêtés et présentés à un juge

Du nouveau dans la fusillade d'Ollioules. Cinq personnes, soupçonnées d'avoir participé à "des degrés divers" à la fusillade survenue dans une station de lavage de cette ville du Var le 28 juillet dernier, ont été arrêtées et présentées à un juge, a annoncé vendredi 30 août à l'AFP le parquet de Marseille. Elle avait fait trois morts, deux hommes de 29 et 30 ans, connus des services de police et de la justice, et une vacancière de 58 ans, victime collatérale de ce règlement de compte entre trafiquants de produits stupéfiants.





L'une des cinq personnes interpellées a été mise en examen "pour homicides volontaires avec préméditation en bande organisée, tentative d'homicide volontaire avec préméditation en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de la commission de crimes", a précisé le procureur de la République de Marseille, Xavier Tarabeux. Le parquet a requis son placement en détention provisoire.