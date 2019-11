Un ancien responsable RH du ministère de la Culture incitant des femmes à uriner devant lui mis en examen

C'est une enquête sidérante parue dans Libération qui lève le voile sur une affaire glaçante : les entretiens pervers auxquels se livrait Christian N., un ancien responsable RH, officiant au Ministère de la Culture, lors des entretiens qu'il faisait passer. Le fonctionnaire, qui a officié comme directeur régional adjoint des affaires culturelles de la région Grand Est, avant de rejoindre les ressources humaines de la Rue de Valois, a administré à des candidates des diurétiques avant de les isoler jusqu’à ce qu’elles urinent devant lui. Un rituel humiliant qui a duré pendant presque dix ans.

Les "expériences" de Christian N. étaient consignées dans un fichier Excel depuis 2009 et jusqu'en 2018, date à laquelle il a été visé par un "retrait d'emploi", dans "l'intérêt de son service" avant d'être révoqué. Le suspect révèle près de 200 noms, accompagnés de commentaires, où il relate les réactions des jeunes femmes victimes du diurétique.

Les témoignages des victimes, récoltés par Libération, évoquent un "traumatisme" : "J’ai uriné par terre, quasiment à ses pieds. J’étais humiliée et honteuse", rapporte une d'elles, se remémorant un entretien d'embauche. "J'ai baissé mon pantalon et ma culotte, et j'ai uriné. Pendant ce temps, il tenait son manteau devant moi pour me cacher et regardait mon visage", relate une autre. L'une d'elles a même été hospitalisée pendant quatre jours, en raison d'une sévère infection urinaire. Une autre assure même à "Libération" avoir écrit deux courriers en 2016 à Fleur Pellerin et Audrey Azoulay, à la tête du ministère cette année-là, afin de dénoncer ses agissements. Sans réponse de leur part.