Reims : une femme mise en examen après avoir poignardé à mort son conjoint violent

Quand elle a été arrêtée vers trois heures du matin, elle déambulait dans les rues de Reims, ensanglantée et tuméfiée, criant qu'elle venait de poignarder son conjoint. Une femme de 32 ans a été mise en examen jeudi 21 novembre et placée en détention pour meurtre, après avoir poignardé son compagnon violent à leur domicile dans la nuit de mardi à mercredi.

Blessée à la tête, avec des hématomes "sur le visage, les bras et les cuisses, et des traces d'appréhension sur les avants-bras et le cou", de "nombreuses traces de violences très récentes" ont été relevées sur la femme, alcoolisée et en état de choc.

Lors de sa garde à vue, elle a expliqué que son compagnon lui avait asséné un coup sur le crâne avec une bouteille d'alcool lors d'une dispute. Puis qu'il avait tenté de l'étrangler avant de faire mine de frapper leur bébé contre un mur et de le menacer avec un couteau. Alors qu'il avait posé le couteau sur une table, elle s'en serait emparée et l'aurait frappé "par réflexe" et "par peur". Le bébé a été retrouvé en vie, avec des "traces ou marques de pression sur les membres, mais aucune trace de coup", a déclaré le procureur.