Toulouse : pensant éliminer un violeur récidiviste, un homme a massacré son ancien codétenu à coups de marteau

Selon le procureur, la scène du crime témoignait d'une "tentative maladroite" pour faire croire à une relation sexuelle qui aurait mal tourné. Particulièrement violent, le crime, dont le mobile demeure extrêmement flou, semble trouver ses racines dans le lourd passé judiciaire des deux protagonistes qui se connaissaient, ayant par le passé fréquenté les mêmes centres de détention (à la centrale de Lannemezan puis à la maison d’arrêt de Seysses) et travaillé via la même association de réinsertion, à Toulouse.

Entre ces deux hommes, une histoire d'argent serait en cause "mais ce n'est pas le mobile du crime", prévient Dominique Alzeari. Comme le relate "Le Parisien", le procureur de la République de Toulouse explique que le suspect, ayant reconnu les faits lors de ses auditions, a tendu un piège à la victime en allant la chercher sur son trajet vers le travail, au niveau de la station de métro de Basso-Cambo. L'homme a accepté de le suivre et l'explication a violemment dégénéré dans la forêt de Bouconne où le suspect voulait lui faire avouer de prétendus penchants récidivistes.

En parlant avec la victime de son rapport aux femmes et constatant qu'il consultait des sites pornographiques comme des sites de rencontres, le suspect s'était imaginé que la victime cachait des choses et qu'elle allait recommencer à violer en sortant de prison, confie un proche de l'enquête au "Parisien". Des propos que tient toutefois à tempérer le procureur de Toulouse : "Les explications du suspect sont confuses et sommaires. Et la victime n'est plus là pour témoigner", rappelle le magistrat. L'instruction se chargera de clarifier le mobile et le déroulé des faits incessamment.