Toulouse : une mère de famille jugée ce lundi pour avoir tué et dépecé sa collègue

JUSTICE - Une mère de famille de 55 ans est jugée à partir du lundi 21 octobre à Toulouse pour avoir tué et découpé sa collègue de travail avant de jeter ses membres dans le Canal du Midi.

Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à tuer sa collègue de travail avant de la découper en morceaux et de jeter ses membres dans le Canal du Midi ? Sophie Masala, une mère de famille de 55 ans, est jugée pour des faits similaires à partir du lundi 21 octobre à Toulouse. Au printemps 2016, les membres sectionnés de Maryline Planche avaient été découverts dans le centre de la Ville rose, disséminés le long des rives du Canal du Midi.

"La singularité de cette affaire, c'est que ce n'est pas seulement un meurtre, il ressort une inhumanité extraordinaire. Une affaire inédite et horrible", lâche Me Georges Catala, avocat de la famille de la victime, avant le procès aux assises de Haute-Garonne. "Les psychologues et les psychiatres disent qu'elle n'a pas de carences mentales, s'étonne-t-il, la façon dont cette femme se conduit montre qu'elle était très soucieuse de passer entre les mailles du filet policier".

La quinquagénaire a été tuée le 12 mai 2016, dans son appartement du quartier Saint-Georges, en plein cœur de Toulouse, la tête fracassée avec une bouteille. Puis découpée avec une scie à métaux. De l'immeuble jusqu'au canal, distant de 500 mètres, les membres ont été transportés à l'aide d'un chariot de supermarché et la tête dans un sac à dos. Sophie Masala est interpellée quelques jours plus tard à Montpellier et passe aux aveux.