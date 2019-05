Perpignan : en excès de vitesse, un marabout prétend être "possédé par l'esprit de Schumacher"

Il a expliqué qu'il avait acheté le cannabis à la Jonquera, auprès d'un certain "Jesus", pour sa consommation quotidienne, entre 40 et 50 joints par jour, selon ses dires. Pourquoi autant ? Selon lui, il est "habité par des personnalités comme Michael Schumacher", ce qui "l'oblige à conduire". "Alors je conduis comme un fou mais ce n’est pas de ma faute. Je savais qu’il y avait les douaniers mais c’était plus fort que moi. Je suis un chaman connu en Suisse", a-t-il expliqué devant le tribunal.





L'homme était d'ailleurs persuadé de créer les événements comme "La coupe du Monde, c'est moi qui l'ai dédiée à la France", dit-il. Marine Le Pen, vainqueur des élections européennes et de la prochaine élection présidentielle ? "Les esprits me l'ont dit", assure-t-il. Après avoir consulté un psychologue, il a assuré avoir "une autre dimension" que ce dernier n'arrive pas à saisir. Le procureur avait requis 8 mois de prison ferme et le tribunal a transformé cette peine de prison ferme en sursis.