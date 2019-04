"Fausse victime" du 13 novembre 2015 : le gérant du Casa Nostra condamné à un an ferme

Deux ans de prison pour s'être fait passer pour une victime du 13 novembre 2015. Yann Abdelhamid Mohamadi, gérant du restaurant parisien Casa Nostra, visé par les attentats du 13 novembre 2015, a été condamné mardi 9 avril à Paris à deux ans de prison, dont un avec sursis, pour s'être déclaré victime de ces attaques afin de percevoir des indemnisations.





Yann Abdelhamid Mohamadi a été incarcéré à l'issue de l'audience. Il avait déjà été condamné en juin à 6 mois de prison avec sursis et 15.000 euros d'amende pour avoir divulgué une vidéo de l'attaque de ce restaurant parisien. Il comparaissait devant le même tribunal que Serge Dieujuste, un quarantenaire jugé dans un dossier distinct et qui a reconnu être une "fausse victime". Ce dernier a été condamné à la même peine et a également été immédiatement écroué.