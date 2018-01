Favoritisme à l'INA : le patron de Radio France Mathieu Gallet écope d'un an de prison avec sursis

L’ancien président de l’Institut national de l’audiovisuel (INA) et actuel PDG de Radio France Mathieu Gallet, a été condamné à un an de prison avec sursis et 20.000 euros d’amende ce lundi 15 janvier. Le patron de la Maison Ronde, qui a présidé l'INA entre 2010 et 2014, était jugé pour "favoritisme", soupçonné d’avoir octroyé pour 400.000 euros de contrats à deux sociétés de conseil sans avoir respecté les règles des marchés publics. Le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis et 40.000 euros d’amende, lors d’une longue audience tenue le 16 novembre.





Mathieu Gallet va faire appel de la décision, ont annoncé ses avocats à l'issue de l'audience. "Compte tenu des conditions dans lesquelles l'enquête et l'audience se sont déroulées, la décision du tribunal n'est pas une surprise", ont réagi Christophe Ingrain et Rémi Lorrain, à la sortie du tribunal correctionnel de Créteil. "Nous faisons immédiatement appel pour que la Cour examine ce dossier avec sérénité et dans le respect des droits de la défense", ont-ils ajouté.