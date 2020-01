Féminicide : un homme condamné à 30 ans de prison remis en liberté faute de "délai raisonnable" pour son appel

Quand la lenteur judiciaire permet à un criminel de recouvrer la liberté. Condamné à 30 ans de réclusion pour l'assassinat de son ex-compagne près de Perpignan, Ramon Cortes devait être libéré ce jeudi en raison du dépassement du "délai raisonnable", qui ne doit pas excéder deux ans, avant son procès en appel.

"Juridiquement, il n'y a rien à redire sur cette décision", a réagi jeudi auprès de l'AFP Raymond Escalé, l'avocat de la famille de la victime, bâtonnier de Perpignan. "C'est la conséquence dramatique et navrante d'un manque cruel de moyens humains et matériels (de la justice). Quand on n'est pas capables d'audiencer dans des délais normaux, on arrive à ce genre de catastrophe", a-t-il ajouté. "Je ne remets pas en doute le travail des juges, ni de la justice", a poursuivi Me Escalé, décrivant ses clients comme "catastrophés".