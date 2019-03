L'aide-soignant d'un Ehpad du Val-de-Marne filmé en train de violenter une nonagénaire jugé ce vendredi

L'homme a nié les faits, jusqu'à être confronté aux images, auxquelles il a d'abord tenté d'échapper en tournant la tête. Si les policiers l'ont contraint à les regarder, lui assure qu'il ne se "reconnaît pas" dessus, que ce n’est "pas son genre". Il a parlé d'actes isolés, prétextant avoir "pété un câble", sans réellement passer aux aveux, reconnaissant tout juste des insultes. Mais c'est dans un autre état d'esprit que le quinquagénaire au casier judiciaire vierge s'est présenté au juge ce vendredi. "Je voulais m’excuser auprès de la famille", a-t-il glissé depuis le box vitré en regardant les deux filles de la victime présentes dans la salle d'audience.





Le groupe Adef résidences, qui employait l'aide-soignant depuis neuf ans, a de son côté déploré un "acte de violence insoutenable" et a mis à pied son salarié "dès connaissance des faits", a affirmé l'Ehpad. "Cet acte de maltraitance a aussitôt fait l'objet de signalements auprès de l'ARS (Agence régionale de santé) et du procureur de la République par l'établissement", et l'ensemble des familles de résidents ont été informées, a-t-il aussi été assuré. D'autres familles de pensionnaires ont été entendues dans le cadre de l'enquête, notamment celles résidant au même étage, mais personne n'a pour l'instant fait état d'autres violences.





Selon les chiffres de La Fédération 3977, relayés par RTL, le nombre d'appels concernant des maltraitances sur des personnes âgées a grimpé de 13% en 2018, soit 3.556 appels (400 de plus qu'en 2017, et près de 1000 de plus qu'en 2016).