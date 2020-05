Refus d'indemnisation : un restaurateur gagne son bras de fer contre l'assureur AXA

Le tribunal de commerce de Paris a donné raison vendredi, en référé, à un restaurateur parisien, Stéphane Manigold, à la tête du groupe Eclore, qui avait assigné son assureur AXA France après le refus de ce dernier d'indemniser les pertes d'exploitation d'un de ses établissements, fermé dans le cadre de la crise sanitaire. Le restaurateur estimait que l'assureur se soustrayait à ses obligations contractuelles concernant son établissement Le Bistrot d'à côté Flaubert, situé dans le 17e arrondissement de Paris, un des quatre restaurants qu'il dirige avec La Maison Rostang, Substance et Contraste.

M. Manigold a ainsi dénoncé "l'explosive allégation d'Axa France qui soutient" que l'arrêté gouvernemental du 14 mars annonçant que les établissements comme les restaurants ne pouvaient plus accueillir du public, "ne constitue pas une décision de 'fermeture administrative'". "Aujourd'hui, c'est un grand moment pour tous les petits et les grands patrons qui souffrent, qui m'ont donné l'énergie de me battre. AXA a mis des moyens démesurés pour nous anéantir. Nous avons affronté une multinationale, et nous avons gagné", a déclaré le restaurateur, très ému.