Fiché par Monsanto, un chercheur breton porte plainte

"Cela ne m'étonne pas vraiment et c'est même une reconnaissance de mon rôle de lanceur d'alerte". Presque vingt ans après avoir entamé des recherches sur les pesticides et démontré le caractère potentiellement cancérogène du Round Up, Robert Bellé a découvert son nom, la semaine passée dans le fichier de Monsanto. Au fil des ans, la firme américaine a constitué une liste d'environ 200 personnalités (chercheurs, journalistes, politiques, etc.) et de leur propension à être influencé sur la question du glyphosate ou celle des OGM. Une démarche illégale contre laquelle le chercheur breton a décidé de porter plainte.





Dès 1999, avec son équipe de la Station Biologique de Roscoff, Robert Bellé étudie les pesticides et dresse des études comparatives, raconte France 3. Très vite, il découvre que le Round Up est le plus toxique des produits étudiés. Ces résultats sont publiés en 2002 dans une revue de référence Chemical Research Of Toxicology. Dès lors, il raconte à France 3 avoir fait l'objet d'intimidations. Ses conférences sont annulées, ses crédits de recherches réduits. Il n'apprendra qu'en 2017, via l'affaire des Monsanto Papers, qu'il était directement visé par la firme.