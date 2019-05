Fille d'un convoyeur de fonds enlevée : neuf mises en examen

Quant au butin de ce braquage, il avait d'abord été estimé entre 20 et 30 millions de francs suisses, avant d'être revu à la baisse entre 10 et 15 millions (8,6 à 12,9 millions d'euros). En juillet 2018, deux millions d'euros issus de ce braquage avait été retrouvés près de Lyon chez un homme qui a été mis en examen et écroué.