Financement libyen : les charges contre Sarkozy "ne se limitent pas aux déclarations" de Takieddine

Ziad Takieddine, ancien intermédiaire entre la France et le régime de Mouammar Khadafi et protagoniste de cette affaire, avait directement mis en cause Nicolas Sarkozy à de nombreuses reprises depuis 2012. Il affirmait avoir lui-même remis de généreuses sommes d'argent liquide aux responsables de la campagne victorieuse de 2007. Mais dans une courte interview accordée à Paris Match, mercredi 11 novembre, il est complètement revenu sur ses positions en affirmant que "monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais".

Ziad Takieddine a fait volte-face en attaquant directement le juge Serge Tournaire qui a mené l’enquête entre 2012 et l’été 2019. "Je le dis haut et fort, ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que j'ai dits", a clamé l’homme d’affaires franco-libanais.

Des accusations que balaie le procureur Jean-François Bohnert. "Les accusations portées à l'encontre de Serge Tournaire [...] sont dépourvues de tout fondement", rejette-t-il. Il ajoute que Ziad Takieddine a toujours été auditionné en présence de son avocat et qu’il a disposé "de tout le temps nécessaire pour relire ses procès-verbaux d'auditions avant de les signer".