L'ex-ministre de la Culture Fleur Pellerin soupçonnée de prise illégale d'intérêts

Pour rappel, la Haute autorité pour la transparence de la vie publique est chargée de contrôler pendant trois ans les reconversions dans le privé d'anciens responsables publics, qualifiées de "pantouflage". A ce titre, l'ex-ministre avait saisi la HATVP le 9 juin 2016, quelques mois après son départ du gouvernement socialiste de François Hollande, pour qu'elle se prononce sur d'éventuelles difficultés déontologiques autour de la création de Korelya Consulting, destinée à accompagner des investissements dans les start-up digitales en Europe.





Le 21 juillet 2016, la HATVP a bien émis un "avis de compatibilité" mais "sous réserve d'un certain nombre de précautions visant à prévenir l'infraction de prise illégale d'intérêts". Concrètement, la société de Fleur Pellerin ne pouvait pas "jusqu'au 11 février 2019" fournir des prestations à des entreprises qui "ont bénéficié" d'aides financières ou de décisions de la part du ministère de la Culture et de la communication ou "conclu des contrats" avec ses services. Et ce sur la période où cette dernière dirigeait ce ministère, soit entre le 26 août 2014 et le 11 février 2016.