Fleury-Mérogis : des enquêtes ouvertes après la mort de deux détenus en prison

"La bagarre a eu lieu alors que la promenade venait à peine de commencer", a précisé une source syndicale. "Des détenus l'ont encerclé pour masquer la scène à la vidéosurveillance et il a été roué de coups". Trois jours plus tard, un prisonnier de 21 ans a été retrouvé inanimé dans sa cellule. "La veille, il vomissait. Il a vu un médecin et il a regagné sa cellule. Le lendemain, on l'a retrouvé mort", a expliqué à l’AFP une source syndicale.





Toujours selon cette source, "son codétenu a utilisé l'interphone d'urgence vers 6h40 le matin, les surveillants sont immédiatement venus en cellule". Le Parisien explique de son côté que son codétenu aurait appelé le personnel à l’aide à plusieurs reprises, en vain. Une autopsie a été réalisée. "Le résultat montre que le détenu n’était pas en phase terminale d’une grave maladie", consent le parquet interrogé par le quotidien.





Dans les deux cas, la brigade de recherches de la gendarmerie d'Evry a été chargée de l'enquête, qui doit éclaircir les circonstances de ces décès. Le journal ajoute que quatre détenus se sont également suicidés en à peine plus d’un mois au sein de la prison. Des chiffres alarmants puisqu’au-dessus des statistiques habituelles selon l’Observatoire international des prisons (OIP).