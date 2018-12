Francis Heaulme condamné à la prison à perpétuité pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz

Après sept heures de délibéré, le jury a rendu son verdict. Francis Heaulme, le célèbre tueur en série, a été reconnu coupable en appel du double meurtre de Montigny-lès-Metz, en 1986, et condamné à la prison à perpétuité. Déjà condamné pour neuf meurtres, l'homme de 59 ans avait déjà essuyé le même verdict en 2017 pour ces faits, initialement imputés à Patrick Dils. Ce dernier avait passé quinze années en prison, avant d'être acquitté en 2002.





Comme en première instance, les trois semaines d'audience n'auront pourtant pas permis d'arracher à Francis Heaulme l'aveu de ce crime. Le "routard du crime" a répété ce qu'il avait dit près de deux ans plus tôt : "Montigny, c'est pas moi". Une dénégation dont se sont saisis les avocats de la défense, dénonçant tout du long un procès "inéquitable" et pour rappeler au jury que "le doute doit profiter à l'accusé". De fait, en l'absence d'aveu et de preuve matérielle autre que la présence de Francis Heaulme non loin des lieux du double crime et ses allusions à ce sujet, les doutes ont longtemps plané.