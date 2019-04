Fraude à l'université : Netflix reporte la sortie d’un film avec Felicity Huffman après ses aveux

Netflix, a décidé, ce mardi, de reporter la sortie d'un film avec Felicity Huffman comme tête d'affiche. La comédie romantique Otherhood devait arriver sur la plateforme de streaming le 26 avril. Cette décision intervient alors que l'actrice américaine a reconnu avoir versé des pots-de-vin pour faciliter l'entrée de sa fille dans une prestigieuse université.





"J'ai honte de la douleur que j'ai causée à ma fille (qui n'était pas au courant), ma famille, mes amis, mes collègues et au monde éducatif. Je veux m'excuser auprès d'eux et, tout particulièrement, auprès des étudiants qui travaillent dur tous les jours pour entrer à l'université, et de leurs parents qui font d'immenses sacrifices pour les soutenir, avec honnêteté", a souligné Felicity Huffman.





Selon USA Today, ce film qui raconte l'histoire de trois mamans devrait arriver sur la plateforme fin mai.