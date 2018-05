Fraude fiscale : condamné à quatre ans dont deux ferme, Cahuzac ira-t-il en prison ?

Jérôme Cahuzac a été reconnu coupable ce mardi en appel de fraude fiscale, blanchiment de fraude fiscale et de fausse déclaration. Il a été condamné à quatre ans de prison dont deux avec sursis et 300 000 euros d'amende, ainsi que cinq ans d'inéligibilité. En première instance, il avait été condamné en 2016 à trois ans de prison avant d'être rejugé en février dernier à Paris. La justice reprochait à l’ancien ministre du Budget d’avoir évadé plusieurs centaines de milliers d’euros via un premier compte en Suisse, puis via un transfert des avoirs (600.000 euros) à Singapour par des sociétés domiciliées au Panama et aux Seychelles.





Son avocat, Eric Dupond-Moretti, s'est exprimé devant la presse juste après l'annonce de l'arrêt de la cour d'appel. "C'est un réelle victoire de la justice, cette décision est équilibrée, elle rappelle la gravité des faits, le mensonge de Jérôme Cahuzac, sa responsabilité dans toute sa plénitude. Elle rappelle aussi sa personnalité, sa fragilité et ses failles" a-t-il déclaré avant d'ajouter : "La Cour, tout en le condamnant à de l'emprisonnement, permet qu'il y ait un aménagement de cette peine. Ce n'est pas acquis, il faut saisir une autre juridiction, le juge d'application des peines. (...) Jérôme Cahuzac ne mérite pas d'aller en prison."





En cas de peine inférieure ou égale à deux ans d'emprisonnement ferme, le condamné peut en effet voir sa sentence aménagée et éviter la prison ferme via notamment le port d'un bracelet électronique. En attendant, l’ancien ministre peut également se pourvoir en cassation, ce qui aurait effet de suspendre temporairement l'exécution de sa peine.