Fraude fiscale présumée : l’heure du jugement pour Patrick Balkany

JUSTICE – Le jugement de Patrick Balkany dans le volet fraude fiscale de son procès tombe vendredi 13 septembre. Le maire de Levallois-Perret pourrait aller directement en prison. Il risque aussi dix ans d’inéligibilité.

Quel sort attend Patrick Balkany en ce vendredi 13 septembre ? Le maire de Levallois-Perret connaîtra ce jour son jugement, dans l’affaire de fraude fiscale pour laquelle il a comparu devant le tribunal correctionnel de Paris en printemps dernier. Et l’élu pourrait bien finir derrière les barreaux : car le parquet national financier (PNF) a requis quatre ans de prison ferme, avec incarcération immédiate.

Le PNF et le fisc, qui avait porté plainte en 2015, reprochent à Patrick Balkany et son épouse Isabelle de ne pas avoir payé d'ISF entre 2010 et 2015, malgré des actifs estimés à 16 millions d'euros annuels minimum. Les deux époux sont aussi accusés d’avoir déclaré des revenus amplement sous-évalués entre 2009 et 2014 : ils auraient au total éludé plus de 4 millions d’euros d’impôts sur le revenu et la fortune, un montant qu’ils contestent bien qu’ils aient reconnu ne pas avoir déclaré leurs avoirs en Suisse, parmi lesquels figure notamment la luxueuse villa Pamplemousse de Saint-Martin.