Fraude massive au bac S : le professeur qui a dévoilé la triche peut-il être poursuivi pour non-respect de la procédure ?

Certains ont salué son initiative et appelé à une réaction forte du gouvernement. D'autres - peut-être gênés par la tournure des événements - estiment que l'enseignant a agi en dehors du cadre légal. Un internaute s'est d'ailleurs tourné vers notre cellule de fact checking A La loupe, pour savoir si la loi relative aux lanceurs d'alerte avait bien été respectée.





Car la législation qui encadre les lanceurs d'alerte est très récente. "La définition du statut de lanceur d’alerte ainsi que sa protection sont issues de la loi du 9 décembre 2016 plus communément appelée Loi Sapin II, nous précise Me Philippe Bruzzo. Une circulaire parue le 19 juillet 2018 précise le cadre juridique applicable dans la fonction publique."





On peut y lire qu'un lanceur d'alerte est "une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l'intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance." Sont toutefois exclus les informations ou les documents couverts par le secret de la défense nationale ou, pour les avocats et les médecins, par le secret professionnel. Ce qui n'est pas le cas ici.





La fraude au baccalauréat étant un délit, "il peut être considéré comme un lanceur d’alerte", en conclue l'avocat. "Il a incontestablement lancé une alerte", corrobore Pierre Farge, avocat à la cour de Paris. Si contentieux il devait y avoir, ce serait toutefois aux juges d'en décider. "Et il y a de grandes chances qu’il soit considéré comme tel", poursuit l'avocat spécialisé dans la protection des lanceurs d'alerte.





Une situation qui n'était pas venue à l'esprit de l'enseignant. "Je ne me vois pas du tout comme un lanceur d'alerte", nous confie-t-il un brin désabusé. "A mon sens, il n'y avait plus rien de secret. Mes révélations font suite à l'annonce d'une fraude", le vendredi 21 juin. Et d'ajouter : "j'en ai parlé (sur le forum de TI Planet) parce que tout est public".