Fuite de Carlos Ghosn au Liban : son épouse Carole assure qu'elle n'était "au courant de rien"

Le timing n’a pas été choisi au hasard. Alors que Carlos Ghosn doit prendre la parole à 14h, heure française, à l’occasion d’une conférence de presse qu’il donnera depuis Beyrouth, son épouse a choisi de s’exprimer mardi soir par voie de presse.

Depuis la capitale du Liban où elle se trouve elle aussi, elle indique à nos confrères du Parisien : "Il va s'expliquer, faire éclater la vérité. Pas une seconde je n'ai douté de mon mari, victime d'un complot industriel et de la guerre entre Renault et Nissan." Elle ajoute : "Aujourd'hui, mon mari va pouvoir s'expliquer, se défendre. Il est tendu, c'est normal. C'est la prise de parole la plus importante de toute sa vie !"