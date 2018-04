Fusillade à Bruxelles en 2016 : Salah Abdeslam et son complice condamnés à 20 ans de prison

Le jugement vient d'être rendu par la justice belge : Salah Abdeslam et son coaccusé tunisien Sofian Ayari ont tous deux été reconnu coupable de tentative d'assassinat sur des policiers, dans un contexte terroriste. Tous deux écopent de la même peine : 20 ans de prison. Un jugement, conforme aux réquisitions du parquet fédéral. "Leur ancrage dans le radicalisme ne fait aucun doute", a notamment relevé le jugement, alors que les deux accusés n'étaient pas présents.





Le 15 mars 2016, les deux hommes avaient tiré sur des policiers belges lors d'une perquisition de routine dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 13 novembre qui ont fait 130 morts. Quatre policiers avaient alors été blessés dans la commune bruxelloise de Forest. Salah Abdeslam avait été arrêté trois jours plus tard à Molenbeek, un quartier de Bruxelles, après quatre mois de cavale et quelques jours avant les attentats-suicide du 22 mars 2016 qui ont fait 32 morts à l'aéroport de Zaventem et dans le métro de Bruxelles.