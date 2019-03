Fusillade à Utrecht : ce que l'on sait du suspect Gökmen Tanis

Il était environ 11 heures lundi matin quand les premiers coups de feu ont été tirés. L'événement s'est produit dans un tramway de la ville d'Utrecht en Hollande.





Trois personnes ont été tuées et cinq autres ont été blessées. Les victimes sont une femme de 19 ans de Vianen et deux hommes d’Utrecht. Ils étaient âgés 28 et 49 ans. Trois personnes ont également été grièvement blessées une femme d'Utrecht âgée de 20 ans, un homme de De Meern âgé de 74 ans et une femme de Nieuwege âgée de 21 ans).





Le tireur lui a pris la fuite après les faits.