Fusillade en Nouvelle-Zélande : le tireur a été présenté au juge

SIX NATIONS





Le XV de France vient de remporter un succès en Italie (25-14) lors du Tournoi des six nations. Les Bleus terminent la compétition sur un bilan négatif avec trois défaites contre le pays de Galles, l'Angleterre et l'Irlande, pour deux succès face à une Ecosse diminuée et des Transalpins qui ont failli remporter leur premier match depuis 2015.