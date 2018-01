Gard : cinq membres d'une même famille mis en examen après la tentative d'assassinat d'une héritière de 92 ans

Les faits remontent à plusieurs mois. Cinq membres d'une même famille ont été mis en examen ce jeudi après avoir tenté d'assassiné une femme de 92 ans. Un quinquagénaire, mari de la nièce seule héritière de la nonagénaire, a été mis en examen pour "tentative d'assassinat " tandis que la nièce, ses deux enfants, et un autre membre de la famille sont poursuivis pour "non dénonciation de crime et dissimulation de preuve", a précisé Eric Maurel, le procureur de Nimes, lors d'une conférence de presse.





Le magistrat a demandé un mandat de dépôt pour le couple et un contrôle judiciaire pour les autres membres de la famille, dont un est mineur. "La dame mise en examen est la nièce de la victime, c'est même sa seule héritière. La vieille dame avait l'habitude d'aider financièrement sa nièce. Mais un jour, elle a déposé plainte contre elle pour des 'abus de faiblesse'", a poursuivi Eric Maurel.