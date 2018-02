Gendarme mortellement percuté en Gironde : l'adolescent mis en examen pour homicide involontaire

L'adolescent "a reconnu avoir vu le gendarme" et "ne pas avoir obtempéré ni tenté de l'éviter". C'est ce qu'a indiqué ce mardi dans un communiqué de presse le parquet de Bordeaux, qui avait ouvert une information judicaire pour "homicide volontaire sur personne dépositaire" après la mort d'un adjudant de 46 ans de la brigade de Belin-Beliet. La piste criminelle a finalement été abandonnée et l'adolescent a été mis en examen pour "homicide involontaire aggravé par un manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence, refus d'obtempérer et refus d'obtempérer aggravé", des délits pour lesquel la peine maximale encourue est de 7 ans.





Dimanche, l'homme de 46 ans, qui était chargé de tenir le radar destiné à mesurer la vitesse des usagers sur une route départementale à Salles (Gironde), avait été percuté de plein fouet par un jeune de 15 ans circulant sur une moto-cross. Transporté dans un état critique au CHU de Bordeaux, ce militaire marié et père de trois enfants a succombé à ses blessures lundi soir.