GendNotes, cette nouvelle application des gendarmes attaquée au Conseil d'Etat par des associations LGBT+

Autorisée par décret le 20 février dernier, après avis favorable (mais consultatif) de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) du 3 octobre, elle n'en est pas moins sujette à critiques. Beaucoup se sont inquiétés dès sa mise en ligne et un premier recours a été déposé le 2 juin devant la juridiction administrative par deux associations, l'Internet Society France qui défend les droits des internautes, et HES (Homosexualités et socialismes) qui défend ceux des homosexuels.

Gendnotes permet aux fonctionnaires "de travailler en mobilité" et de "basculer les données recueillies sur le logiciel de procédure", selon la porte-parole de la gendarmerie Maddy Scheurer qui assure qu'"en aucun cas, il ne s'agit de fichage". Ici, la principale crainte des requérants est que ces informations soient "transmises à tous les gendarmes au sein ou hors de l’unité d’origine, ainsi qu’au préfet, sous-préfet et maire". Mais aussi qu'elles soient "conservées pendant 20 ans et accessibles par tout agent de la police et la gendarmerie" à l'occasion d'une procédure judiciaire au sein du fichier du traitement des antécédents judiciaires (TAJ). Comme l'a rapporté Le Monde, la durée de conservation des données est prévue pour trois mois et ne peut pas dépasser un an, en théorie.